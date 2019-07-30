Мечтающей о втором ребенке Маркл запретили рожать

В королевском дворце шепчутся, мол, супруга принца Гарри может объявить о новой беременности уже этой осенью. Якобы Меган Маркл пошла на поводу у мужа и согласилась родить детей-погодок.
По словам источника близкого к августейшей чете, супруги мечтают о большой семье, благо дом Меган и Гарри – резиденция Фрогмор - позволяет вместить в себя несколько отдельных детских комнат. К тому же герцог и герцогиня Сассекские избавлены от необходимости круглосуточно заниматься отпрысками – они всегда могут рассчитывать на профессиональных нянь.
Между тем медики советуют Меган Маркл не планировать беременность в течение нескольких лет. Гинеколог Набила Фаулз-Гутьеррес, считает спешку в этом вопросе крайне опасной. Врач в буквальном смысле запрещает герцогине Сассекской рожать в ближайшее время.
"Это безусловно выбор каждой женщины, но как врач я бы не советовала. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует интервал в два года между детьми, не меньше. Исследования показывают, что женщины, которые забеременели в течение шести месяцев после рождения первенца, на 70% больше подвержены риску преждевременных родов", – цитирует врача Teleprogramma.pro со ссылкой на издание Express.
По словам Фаулз-Гутьеррес, не стоит забывать, что Меган Маркл в этом году исполнится 38 лет. В этом возрасте увеличивается риск диабета, опасной для жизни эклампсии и гестационной гипертонии.
Популярные темы форума
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Что такое чистая любовь?
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Как Пугачева так похудела?
Кому на Руси жить хорошо?
Почему изменяем своим супругам?..
Секс раз в день но мне мало
хоть бы войны не было!
Откуда вы?
Бузова блондинка или брюнетка?
Кабачки, чеснок это отрава, химия
девушку убили на детской площадке
Админам. Зачем спрашивали,если ничего не изменили
Насилие в семье
раньше я хотела стать богатой!
Ризо и Оболенская?
О "Мавроди"и нашего времени.
Смертная казнь в России
Деятели ккльтуры и спорта ходатайствуют об освобождении вора в законе Шишкана, потому что он поддерживал юных футболистов и ветеранов футбола, а также был меценатом. Почему они не задаются вопросом откуда деньги у вора в законе?
Подорожают тортики и шоколадки
Как нам рашка остохренела, задолбали, затрепали. Украина.
Алименты не заплатил, значит все???
Бросил по телефону
Исполнение желания
Ложь
Отношения
Что дарить теще на юбилей?
Телец мужчина, женщина лев, получатся отношения?
Правда