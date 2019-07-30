Раскрывшую рот Лопыреву убрали с Первого канала

В Сети давно уже ходили слухи о предстоящем откровенном интервью Виктории Лопыревой и ее избранника Игоря Булатова. А на днях эта информация наконец подтвердилась: появились скрины передачи, которая должна была выйти в эфир вчера, 29 июля. Несколько изданий о телевидении успели даже написать о выходе шоу.
Но не тут-то было. Страница с анонсом нового выпуска скандально известного шоу "Пусть говорят" с сайта Первого канала оказалась удалена. Позднее и в эфире была проанонсирована совершенно другая тема. В итоге, вчера, 29 июля, действительно был показан один из повторов прежних выпусков передачи, которую ведет Дмитрий Борисов. Интервью же Лопыревой и Булатова с эфира сняли.
Впрочем, поклонникам гламурной блондинки не стоит расстраиваться. Как утверждает "Сплетник" со ссылкой на своего источника на Первом канале, передачу намерены показать в сентябре. Говорят, это было сделано из соображений рейтинга. Дескать, скандальный уход Игоря Булатова от жены Таты Карапетян к Вике Лопыревой бурно обсуждался в Сети, и определенно, что осенью шоу соберет более высокие рейтинги, чем в "мертвый" летний телесезон.
Отметим, что 26 июля красотка отметила день рождения. В компании своего избранника и подруг Виктория справила праздник в Греции. Светловолосая модель на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала несколько видео и фотографий с торжества. На них видно, что Виктория Лопырева совершенно счастлива.
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