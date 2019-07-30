Раскрывшую рот Лопыреву убрали с Первого канала

Говорят, вчера, 29 июля, должна была выйти в эфир передача "Пусть говорят", в которой Виктория Лопырева впервые дает интервью о романе с Игорем Булатовым, оставившем ради нее жену с двумя детьми. Однако шоу так и не показали на Первом канале.

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