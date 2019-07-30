Сбежавшего Крида назвали "минусом" компании Тимати

К уходу Егора Крида из проекта Black Star Тимати относится спокойно. Рэпер пока не видит ничего интересного в деятельности сбежавшего от него артиста и не собирается препятствовать его творческому пути.
О Егоре Тимати говорит с уважением. Рэпер признает, что поначалу недооценил музыканта. Основатель проекта Black Star первые два года считал, что у Крида нет перспектив, он тянет компанию вниз.
Тем не менее артисту дали шанс. Хит "Самая-самая" "выстрелил", а певец приобрел неслыханную популярность. Мнение о нем в Black Star кардинально изменилось, рассказал Тимати в эфире "Авторадио".
Продюсер считает, что после ухода из Black Star Егор Крид движется по инерции. Тимати верит, что рано или поздно музыкант найдет что-то новое и порадует поклонников открытиями и зажигательными треками, отмечает Teleprogramma.pro.
Напомним, что недавно папарацци застукали Егора Крида на его собственной свадьбе. Невестой 25-летнего певца оказалась 37-летняя актриса Юлия Александрова. Как выяснилось, это была лишь постановка. Операторы снимали последний эпизод романтической комедии "(НЕ) Идеальный мужчина", в которой сыграл музыкант.
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