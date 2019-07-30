"Ракурс не тот": блеснувшая ягодицами Седокова возмутила народ

Анна Седокова отправляется на Лазурное побережье. Певица давно не была в отпуске и не скрывает своей радости от того, что ей наконец-то удастся отдохнуть. На снимке, который появился в Instagram, артистка плавает в бассейне на надувном фламинго.
"Вхожу в этот август like… Следующие 10 дней у меня нет концертов (но это не точно) и через час самолет унесет меня на Лазурное побережье, где я планирую заниматься тем, что запечатлено на этой фотографии. И никуда не лететь", – поделилась Анна Седокова с подписчиками.
Певица на снимке предстала в мини-бикини фиолетового цвета. Такой наряд вкупе с весьма откровенной позой возмутил фанатов. Анне Седоковойпосоветовали прикрыть пятую точку.
"Аня, вы всегда попу выставляете свою. Может, и другие хорошие фотки есть у вас. Везде попапопапопа", – комментируют фотографию подписчики (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Более доброжелательные пользователи просто пожелали певице хорошего отдыха. Они считают, что Анна Седокова "крутая" – что ни поза, то шедевр, отметили поклонники. Артистке пожелали набраться сил для будущих концертов, пишет Teleprogramma.pro.
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