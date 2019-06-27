"Я Анна Седокова и я алкоголик": сенсационное заявление певицы

После обнародования новой песни Анна Седокова попала под шквальный огонь критики. Доведенная певица выступила с заявлением.

Новый клип Анны Седоковой "Яжемать" вызвал у многих россиян шок. Скандально известный блогер Лена Миро и вовсе назвала его похабным. "Анна, оголив нижнюю часть жирного тела, показывает движениями, как ей: а) хорошо, бэ) как она хочет, вэ) как ее не волнует (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – констатировала она.

О том, что у нее есть лишние килограммы, сама Анна прекрасно знает и не пытается это скрыть. Певица умалчивала о другом. "После рождения третьего ребенка, я поправилась и если мои объемы и мой вес меня устраивают, то совершенно предательский на моих ногах появилась этот идиотский целлюлит", – призналась Седокова.

Певица заявила, что ей тяжело далось это откровение. "Словно сказать – Да, я Анна Седокова и я алкоголик ))", – сравнила артистка. Она призналась, что еще несколько лет назад бывший муж указывал ей на изменения в фигуре. "Мне надоело стесняться и я считаю, что так быть не должно. Все, что нас убивает , нужно менять", – заключила исполнительница.

Анна Седокова рассказала, что обратилась к специалистам, и те единогласны заявили, что у нее застой воды в организме, а не жир. "Ноги отекают и получается такая картина. Что делать ? Пить больше воды , но только до 6 вечера, чтобы еще больше не отекать", – объяснила певица. Также она намерена делать антицеллюлитные массажи и заниматься спортом.

В заключение Анна Седокова обратилась к подписчикам своей странички в Instagram: "Итак, я бегаю, теряю воду, хожу на массажи и не ем гадости. Что еще? Мне очень нужны союзники в этой жуткой борьбе . Есть Советы для вашей пышечки?" Самое интересное, что многие фанаты убеждены, что у Анны Седоковой шикарная фигура и худеть ей не надо.