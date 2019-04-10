Кержаков обратился к брошенному сыну
Несколько часов назад в микроблоге в Instagram футболист разместил фотографию, на которой он лежит на диване рядом с маленьким ребенком. В подписи к снимку Александр Кержаков поздравил Артемия с днем рождения. "Два годика! Ура!" – поделился с подписчиками довольный отец.
Похожий пост появился и на странице бывшей избранницы спортсмена Миланы Тюльпановой. Она показала кадр, на котором ребенок держит голубой шар в форме двойки. Женщина рассказала, что в прошлом ее разлучили с сыном, но теперь все позади, и они снова вместе.
"Каждое утро я знаю, что мне есть ради кого вставать с кровати. И я очень-очень хочу, чтобы ты был счастлив, любим, здоров и тебя большие жизненные трудности обходили стороной", – написала она и добавила, что всегда будет оберегать своего наследника.
Недавно Милана Тюльпанова обвинила Александра Кержакова в том, что он не навещает ребенка и не хочет платить алименты, передает "Вокруг ТВ". Женщина также осудила участие футболиста в программе "Вечерний Ургант". Она не понимает, как человек, "совершивший нравственное преступление против супруги и детей", может оставаться безнаказанным и спокойно появляться на федеральных каналах.
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