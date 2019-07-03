Сексуальная Анна Нетребко снялась без юбки
Все началось с того, что ряд СМИ опубликовал материалы, в которых утверждалось, будто Анна Нетребко сильно похудела и теперь поклонники буквально умоляют артистку прекратить сбрасывать вес. Поводом для публикаций стали свежие фотографии оперной дивы, на которых та демонстрирует стройные ножки и прочие достоинства фигуры.
Увидев эти сообщения, Анна Нетребко решила внести ясность. У себя в Instagram всемирно известная артистка обратилась к заинтересованной общественности. "Такое ощущение, что у людей больше нет интересов, кроме как – похудел/ поправился (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) Народ! Ты меня забадал! Если у кого-то болит голова на эту тему, так и занимайтесь своим подсчитыванием калорий и измерением сантиметров талии! Я – человек СВОБОДНЫЙ от предрассудков потери веса и стройности. Меня все в себе устраивает и никаких 15 кг я не сбрасывала и не собираюсь! И ношу одежду одного размера уже 10 лет", – объявила Анна Нетребко.
В качестве сопровождения к тексту оперная певица опубликовала несколько свежих фотографий. На них артистка запечатлена в разной одежде и разных ракурсах. Интересно, что на одном снимке Анна Нетребко и вовсе позирует без юбки. "Мой вам совет – смотрите за собой и будте счастливы! Пс – фотографии представленные далее сделаны за последние три дня.🍦на них ясно видно, как простая фотография может изменить визуально", – отметила Анна Нетребко.
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