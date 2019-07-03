"Оторву голову!": взбешенная Исаева кричит из-за туров на могилу "святой" Началовой
"Всех, кто устраивает туристические панихиды, торгует землей с ее могилы, предлагает заехать на место ее захоронения зарядить там водичку и таким образом использует чувства ее поклонников; всех, кто продает в интернет-пространстве свои услуги, эксплуатируя имя Юлии Началовой, а заодно всех, кто несанкционированно снимает фильмы, раздает интервью на свое усмотрение, я предупреждаю: не играйте с огнем!" – написала в Instagram Исаева.
"Я, ее семья и наследники не будем молчать, – заверила Анна. – Суды неизбежны. Для уважаемой прессы: прошу не предлагать нам больше пресс-конференции на эту тему, программы, интервью и комментарии. Здесь и сейчас я все сказала от лица пресс-секретаря артистки, ее отца, мамы и дочки, от лица ее друзей".
По словам представителя звезды, ставить охрану на могиле и запрещать возложение цветов никто не собирается. Однако она пообещала оторвать голову любому, кто "перейдет человеческие и духовные границы". "Бойтесь!" – кричит глупцам взбешенная Анна Исаева.
Как писали "Дни.ру", из-за новостей о планируемых паломнических турах припадок случился и с другом Юлии Началовой, одиозным журналистом Денисом Сорокиным. "Произвол и грабеж! Неужели у тех, кто наживается на имени Юли, нет ничего святого? Сволочи!" – рвал и метал он.
Страшное горе в семье популярного певца
Продюсер намерен подать иск в суд
Бывшую жену Джигарханяна просто не узнать
Шоумен дважды пытался повторить трюк
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Барановская
Где в России не хотят работать?????
Замуж не хочу!
Маленький член
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Переспать за машину?
Не хочу ходить за больным мужем.
Скандал со свекровью
Надоело быть любовницей
Как попросить справку перед сексом?
Сказал, что отвратительно готовлю
Кончает за 4 минуты
Соврала про возраст
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
В следующий раз платишь ты
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Не связывайтесь с водолеями
Серябкина спит с Фадеевым
Щель между зубов
Кого выбрать?
Можно ли загорать беременной?
Друг думает о смене пола
Сидел в тюрьме
Темникова спала с Серябкиной
Самолёт не доверяю,только поезд.