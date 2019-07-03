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Раздетую Глюк'oZу закидали грязью

Глюк'oZа. Фото: www.globallookpress.com
Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк'oZа, улетела на курорт, и теперь делится новыми фотографиями. На этот раз певица разместила в Instagram довольно откровенный пост.
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На снимке исполнительница красуется в черном мини-бикини. На ее лице нет макияжа, поэтому кадр получился очень естественным.

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Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

Наталья сообщила, что она находится в испанском городе Марбелья. "Фото посвящается всем моим #почемуводежде", – иронично отметила знаменитость.

Первой отреагировала Любовь Успенская. "Просто испанка, только еще круче!" – высказалась королева шансона.  

Затем пришла очередь злопыхателей. "Раньше такая красивая была, а сейчас пустой взгляд. Жалко!", "Черный цвет здесь лишний", "Где грудь?", "Надо было капусты больше кушать в детстве", – пропесочили они звезду.

По данным Пятого канала, позитивных комментариев набралось больше: "Реальный пример женщины, которая с возрастом становится все привлекательнее! Так держать!", "Подтянутая, стройная! Ни морщинки!", "Очаровашка!", "Ты прекрасна!"

"Природная красота была, есть и будет. Ты великолепна!" – заверила фанатка.

Напомним, что недавно Глюк'oZа отпраздновала 33-й день рождения. Как писали "Дни.ру", она продемонстрировала поклонникам свой праздничный наряд, но тот не произвел должного впечатления. 

Автор: Екатерина Плискина3 июля 2019, 12:20
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Глюк'оZa связалась с бабушкой легкого поведения

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