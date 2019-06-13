"Трусы не забыла натянуть?": певицу Глюк’оZу пропесочили за вызывающий вид
Артистка отпраздновала 33-й день рождения. Наталья Чистякова-Ионова похвасталась поклонникам нарядом, но большинство подписчиков не оценили его по достоинству.
Вечернее платье певицы Глюк’оZы раскритиковали за сходство с ночной сорочкой. На опубликованном в соцсети снимке Чистякова-Ионова запечатлена в нежном наряде оранжевого цвета. Образ исполнительница дополнила белыми кедами, сообщает "Экспресс газета".
Самые преданные поклонники отметили, что знаменитость прекрасно выглядит. Вместе с тем платье вызвало шквал критики. "Трусы не забыла натянуть?", "Ты хоть белье надела?", "Ты в ночнушке?!", "Встречать гостей в интимном пеньюарчике – нормально", "А где лифчик?" – пропесочили Наталью Чистякову-Ионову фолловеры. Были и те, кто посоветовал певице ходить без одежды, поскольку разница не так уж велика.
Отметим, что Глюк’оZа любит эпатировать и дразнить публику откровенными снимками. Девушка позирует то в купальнике, то в нижнем белье. Подобные фото Натальи Чистяковой-Ионовой вызывают смешанные чувства у пользователей Сети. Многие считают, что исполнительница переходит грань приличия, часто демонстрируя обнаженное тело.
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