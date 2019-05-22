"Вот это рог!": отчаявшаяся Глюк’оZа утешилась с жеребцом
Желтый купальник и прозрачные сапоги певицы Глюк’оZы стали темой для обсуждения у ее подписчиков в Instagram. Некоторым особенно понравилась маленькая татуировка на ягодице Натальи Чистяковой-Ионовой.
На фото 32-летняя артистка запечатлена в обнимку с плюшевым единорогом в довольно нескромной позе. Пользователи смелость звезды не оценили и обвинили в вульгарности.
"Вот это рог!", "Вроде не разведенная, а в отчаянии", "Как-то странно, будучи счастливой мамой и женой, выкладывать такие фото", "Муж-то старый надоел", "Позорище. С ума совсем посходили..." – заворчали подписчики певицы Глюк’оZы.
А пока они перемывали косточки матери двоих детей, напоминая, что та подает дурной пример дочерям, фотография набрала более 60 тысяч лайков. Среди комментаторов отметился актер Виталий Гогунский – Кузя из сериала "Универ". Восхищение он выразил кратко: "Это лайк!"
Учитывая, что вокруг артиста и его жены Ирины Маирко в последнее время ходит много слухов (якобы брак на грани распада), подписчики выдвинули версию о романе звезды "Универа" с певицей Глюк’оZой. Тот факт, что она замужем за Александром Чистяковым, никого не смутил.
Всплыл тайный отчет "отравителей"
Что станет с ценностями певицы
На эту тему высказался агент певицы
Знаменитость сделала заявление на всю страну
Популярные темы форума
Мой мужчина меня бьет
Бессонница. Как быть?
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
2 года без секса
Первый раз ударил
Не получаю удовлетворения
Ищите мужика по расчету
Увеличила губы,а он меня бросил
Верите ли вы в привороты?
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Жить вместе до брака
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Дочь ушла из дома
Как вам Евровидение 2019?
Во всем виноваты евреи!
Боюсь одиночества
Замуж за иностранца
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Очень хочу мальчика
Мой муж гинеколог
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Она ушла к моему другу
Не родись красивой, а родись счастливой
Тарасов передарил машину Бузовой
Хочу вернуть старые отношения
Стрижка налысо для женищны
Первый размер груди
Шоу бизнес
Муж изменят с племянником