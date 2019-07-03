Расфуфыренную Цымбалюк-Романовскую уложили в самом центре Москвы
Окраску и укладку киевская пианистка любит делать в салоне Павла Ваана на Кузнецком Мосту, что в центре Москвы. Он считается одним из самых дорогих в России мастеров, который работает со звездами. Впрочем, бывшая жена Армена Джигарханяна далеко не бедна – может себе позволить красивую жизнь. Да и никаких денег не жалко за удовольствие покорять, удивлять, влюблять в себя.
Глядя на чаровницу Виталину Цымбалюк-Романовскую, хочется цитировать Александра Пушкина: "Я помню чудное мгновенье:// Передо мной явилась ты,// Как мимолетное виденье,// Как гений чистой красоты..."
Поклонники в восторге от фотографий расфуфыренной пианистки. "Счастливая, молодая, красивая", "Великолепно. Восхищаюсь каждый раз", "Виталина заслуживает счастья", "Хороша, красива, грациозна", "Виталина, как хорошо, что добрые люди используют любой случай, чтобы написать Вам самые красивые слова о своей любви!" – отмечают они.
Есть у этой прелестницы и недруги, которые хотели бы видеть ее с метлой на улицах столицы или за шитьем рукавиц в Можайской женской колонии. Однако таковых меньшинство. Большинство же целует Цымбалюк-Романовской руки, желает сил и процветания, считая ее ангелом во плоти. Она достойна любви, нежности и счастья!
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