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Шоу-бизнес

"Нашла повод уехать": сестра Фриске открывает свой бизнес на далеком курорте

Жанна и Наталья Фриске. Фото: www.globallookpress.com
Журналисты выяснили, что совсем скоро младшая сестра Жанны Фриске Наталья откроет на Шри-Ланке свой бар. Сама родственница артистки не стала скрывать грандиозных перемен в жизни, подтвердив информацию, а в Сети уже говорят, что таким образом Наталья нашла повод покинуть Россию.
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Наталья Фриске никогда не скрывала, что Шри-Ланка – ее любимый курорт. Практически каждый год она ездит туда отдыхать с мужем и друзьями. Они наслаждаются солнцем, серфингом, долгими прогулками вдоль океана. А теперь Наталья решила еще больше сблизиться с далеким курортом. Фриске открывает там бар, компетентно сообщает Starhit.

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Издание отмечает, что свой бизнес Наталья будет вести вместе с мужем Сергеем Вшивковым. Когда журналисты связались с Фриске, чтобы уточнить данные, она не стала ничего отрицать. "Да, мы действительно открываем кафе. Но пока в процессе ремонта. Откроемся в следующем году", – рассказала репортерам Наталья.

Говорят, сестра покойной артистки занимается бюрократическими формальностями, делает последние покупки перед открытием. Муж ее во всем поддерживает и помогает. Разумеется, в Сети уже отреагировали на новость о собственном бизнесе Натальи. Большинство порадовалось за Фриске. По их мнению, Наталье давно пора выйти из тени сестры и заняться своим делом, которым вполне может стать собственный бар. Фанаты убеждены, что у Натальи есть предпринимательская жилка, ведь ее отец Владимир Борисович на протяжении многих лет успешно держал целую сеть отелей.

Впрочем, нашлись и те, кто высказал мнение, что таким образом, как открытие бизнеса на Шри-Ланке, Наталья Фриске нашла прекрасную возможность уехать из России. "Нашла повод уехать", "Сменила Москву на дальний курорт? Ну-ну, флаг в руки...", "Наташа все правильно делает! Уже давно пора жить своей жизнью! Бар на острове Цейлон? Ну и прекрасно! Райская жизнь!" – высказались комментаторы.

Автор: Наталья Аряева25 декабря 2018, 08:41
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