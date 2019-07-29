Кудрявцева оставила следы на интимном месте Лазарева

Все началось с того, что певица Полина Гагарина опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой запечатлена с Лерой Кудрявцевой. Две гламурные блондинки обнимаются и прижимаются друг к другу щечками. "Не виделись сто лет! Лерок, ты все хорошеешь, как ты это делаешь? 😳Обожаю тебя❤" – подписала кадр Полина Гагарина.
Популярная телеведущая не оставила комплимент без внимания. "Моя птичка ❤️люблю тебя моя божественная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отреагировала Лера Кудрявцева. Прочие подписчики расхвалили обеих знаменитостей.
В комментариях отметился певец Сергей Лазарев. Известный исполнитель назвал секрет потрясающей внешности телеведущей. "Пьет кровь молодых мужчин.... по себе знаю!! Укусы на шее до сих пор!! Я отдал ей лучшие годы своей жизни... 😂😉" – разоткровенничался артист. Интересно, что ни Полина Гагарина, ни Лера Кудрявцева пока никак не ответили на заявление исполнителя.
О том, что у Сергея Лазарева и Леры Кудрявцевой роман, ходили слухи несколько лет назад. Оба представителя отечественного шоу-бизнеса активно поддерживали их, часто появляясь в свете вместе, делая недвусмысленные намеки, обнимаясь и целуясь. Однако параллельно появлялись данные, что эти отношения певца и телеведущей лишь пиар.
Сейчас Лера Кудрявцева вот уже на протяжении шести лет счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Спортсмен на 16 лет моложе телеведущей, однако супругов это совершенно не смущает. К тому же в августе 2018 года Лера Кудрявцева подарила избраннику дочь Марию.
Популярные темы форума
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Как Пугачева так похудела?
Что такое чистая любовь?
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Кому на Руси жить хорошо?
Почему изменяем своим супругам?..
хоть бы войны не было!
Секс раз в день но мне мало
Мне 35 и у меня не было секса
Бузова блондинка или брюнетка?
Кабачки, чеснок это отрава, химия
девушку убили на детской площадке
Не говорит что любит
Насилие в семье
раньше я хотела стать богатой!
Болит зуб мудрости
О "Мавроди"и нашего времени.
Смертная казнь в России
Отдых без детей
Задержка 3 недели
Деятели ккльтуры и спорта ходатайствуют об освобождении вора в законе Шишкана, потому что он поддерживал юных футболистов и ветеранов футбола, а также был меценатом. Почему они не задаются вопросом откуда деньги у вора в законе?
Подорожают тортики и шоколадки
Откуда вы?
Ризо и Оболенская?
Алименты не заплатил, значит все???
Как похудеть за 5 дней
Исполнение желания
Отношения
Оральный секс