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Шоу-бизнес

"Выкидывал на улицу": дочь объяснила отсутствие на похоронах Успенского

Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Дочь легендарного детского писателя Эдуарда Успенского Татьяна стала гостем программы "Пусть говорят" Первого канала. Наследница литератора откровенно рассказала, что ей пришлось пережить.
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В августе этого года страна простилась с Эдуардом Успенским. У писателя осталась дорогая недвижимость: дом в Анапе, две квартиры в Москве, дома в Переделкино и Рузе, двухэтажный особняк на Рублевском шоссе и дом в деревне Пучково. Завещание писателя пока не оглашено. Единственная родная дочь Татьяна не пришла на похороны отца – и она точно знает, что наследство он ей не оставил.

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"Он никогда не общался даже со мной как с близким человеком. Он общался как с работником какой-то фирмы, учреждения. Это было практически с детства. У меня к нему не было теплых чувств, наверное, только в раннем детстве они были. Но после секты у меня уже их не было. Я не в обиде. (…) В последние годы он очень жестоко поступал, практически выкидывал людей на улицу. (…) Если бы я пошла на похороны, я бы предала и себя, и этих людей", – рассказала дочь литератора в интервью редакторам программы.

По словам Татьяны, ее мама – Римма Успенская – от отца много натерпелась. Она была слишком мягкой и беззащитной, не могла дать отпор мужу. "Папа пил. Наверное, какие-то женщины появились. Он очень жестко себя вел всегда по отношению к ней. Если ты человека называешь Бабой Ягой и Старухой Шапокляк, в этом есть презрение, он неправ был в этом. Он не поднимал руку. Он кричал", – поделилась воспоминаниями женщина.

Друг семьи Успенских художник Константин Мирошник сказал, что Татьяна – неблагодарная. Эдуард Николаевич всегда помогал дочери материально. "Таня – дочь. Он ее любил. Но она к нему пришла и говорит: "Папа, а почему ты такой богатый, а я такая бедная?" Он говорит: "Я тебе машину купил". "Нет, – говорит, – машину не надо, давай деньгами". А он говорит: "Деньгами я тебе не дам, иди работай", – сообщил приятель писателя. Он не верит, что Успенский не оставил ничего родной дочери и внукам.

Подруга Татьяны Нина Рябова опровергла слова Мирошника. По ее словам, Татьяна никогда не просила денег у отца, она всю жизнь зарабатывала сама. Писатель дал дочери деньги на подержанную машину, но только часть от стоимости авто.

"В завещании отца мы не указаны, он нам хотел отомстить и не включил туда. Он передавал это через родственников. Если я увижу свое имя, если он так хотел, то мы не откажемся, но сама я не собираюсь судиться, претендовать", – сообщила дочь литератора.

Татьяна рассказала, что в детстве отец определил ее в секту, связь с которой поддерживал до конца жизни: "Там есть верхушка, и все по их расписанию происходит и по их желанию. Секта была в нескольких городах. Мы жили на квартирах, человек по 20, работали в поле с 7 утра до 9 вечера, несколько раз мы на попутках ездили в походы, на заработанные деньги, я полагаю". Женщина до сих пор с содроганием вспоминает время своего взросления, для нее это было кошмаром наяву.

Автор: Руслана Алексеева24 сентября 2018, 17:23
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