Малахов нашел тайного наследника миллионов Успенского

Не прошло и полугода после смерти знаменитого писателя Эдуарда Успенского, как объявился его внебрачный сын. Валентин Постников считает, что его настоящим родителем является знаменитый литератор, который когда-то подарил миру "Чебурашку".

Валентин Постников с малых лет знаком с Успенским. Его отец – автор широко известных детских книг о приключениях Карандаша и Самоделкина Юрий Дружков был лучшим другом Эдуарда Николаевича.

"Я его все детство называл дядя Эдик. Наша семьи дружили. Я узнал, что Успенский мой отец, когда мне было 20 лет. До 20 лет меня воспитывал мой папа Юрий Дружков. Он умер, когда мне было 13 лет", – сообщил Постников.

По словам мужчины, Успенский мог догадываться, что сын друга – его биологический наследник. "Он очень странно ко мне относился. Он очень часто бывал у нас дома. Он, как ураган, вбегал в нашу квартиру, подхватывал меня на руки, постоянно дарил мне книжки. Он с теплотой ко мне относился. Когда папа умер, он увез меня к себе на дачу на месяц", – вспомнил Постников в эфире программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

Мать Валентина – Наталья Постникова сообщила редакторам шоу, что 49 лет назад у нее с Успенским была интрижка, однако роман пришлось прекратить – женщину мучала совесть, ведь она была подругой первой супруги автора "Чебурашки" Риммы. Узнав о беременности, Постникова решила, ничего не говорить Успенскому. Она понимала, что Дружков будет идеальным отцом малышу, так и вышло.

"Он слепо был влюблен с одной стороны в Валентина, с другой – в своего друга Успенского. Это был его ближайший друг. Я жила как в аду. Но, к счастью, Эдик был такой человек, которому все было пофигу", – отметила Наталья.

Постников утверждает, что не собирается претендовать на многомиллионное наследство легендарного автора. В случае, если ему что-то достанется, он обещает отдать средства на благотворительность. К слову, завещание Успенского откроют в феврале этого года, и, возможно, Валентин будет значиться в нем.

Мужчина заметил, что много лет назад, только начиная писательскую карьеру, он обращался за помощью к знаменитому литератору, однако получил от ворот поворот. Эдуард Николаевич посоветовал заняться бизнесом, так как "на детях гениев природа отдыхает". Этот рассказ привел присутствующих в студии экспертов к выводу, что Постников затеял весь этот скандал ради продвижения своих книг.

Элеонора Филина – третья жена Успенского, также появилась в студии шоу. По словам экс-супруги знаменитости, Эдуард Николаевич никогда не говорил о том, что у него есть внебрачные дети. Однако Филина не исключает их существование. "Теоретически могло быть. Не удивлюсь, что еще пару-тройку найдется", – сообщила Элеонора, отвечая на вопросы ведущего Андрея Малахова.

Единственная родня дочь автора "Чебурашки" Татьяна Успенская не верит Валентину. "Я немножко Валю знаю. Это какая-то фантазия, обида у него. Его отец умер и, может быть, обида, что мой отец не помогал. В нашем случае – не быть сыном Успенского лучше, чем быть сыном. Сказать, что он плохо относился к детям, – это ни сказать ничего. Почему он решил сейчас обозначиться? Валя придумывает диалоги, придумывает факты, и ему не стыдно. Отец ничего хорошего про Валю не говорил, ни как о писателе, ни как о члене семьи", – заявила она.

Вдова легендарного автора – его четвертая жена Елена тоже скептически отнеслась к заявлениям Постникова. "Я смеялась. Я говорила, ты знаешь, Эдик, дорогой мой, вот все, когда умирают, у всех дети внебрачные вылезают. Он говорит, этого в жизни у меня не будет. Это чушь собачья, мы даже посмеялись. Он говорил: "Никаких внебрачных детей", – вспомнила Успенская.