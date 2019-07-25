Надеются на чудо: малолетние дети тревожатся о здоровье Киркорова

Филипп Киркоров с наследниками Аллой-Викторией и Мартиным приехал на фестиваль "Жара" в Баку из Сочи на день раньше остальных – чтобы акклиматизироваться. Ведь тут температура далеко за 30 даже вечерами! Корреспондент "Дни.ру" побывал на репетиции поп-короля и пообщался с ним после.

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