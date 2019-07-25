"Самая сексуальная!": длинные ноги Судзиловской возбудили народ

Олеся Судзиловская нежится на солнышке возле бассейна в далекой Калифорнии. Однако поклонников актриса не обделяет вниманием: она постоянно обновляет посты, рассказывая фанатам о правильном питании и физических упражнениях.
На сей раз – впрочем, как почти всегда – секреты здорового образа жизни остались невостребованными. Вместо того, чтобы внимать своему гуру, фанаты разглядывали красавицу, которая в бикини разлеглась на шезлонге. Поклонники пришли к выводу, что для своих 45 лет Олеся Судзиловская выглядит просто потрясающе, передает Пятый канал.
"Восторг!", "Вы в отличной форме! Красотка", "Богиня!" – наперебой восхищаются фолловеры. "Самая сексуальная женщина на российских экранах", – заключил один из подписчиков Олеси Судзиловской.
В начале года пользователи обсуждали совместную фотографию Олеси Судзиловской и Ани Лорак. Все заметили, что 45-летняя актриса выглядит намного моложе 40-летней певицы. Представители женской части аудитории признавались, что не рискнули бы фотографироваться с Олесей – и звездам не советуют ставить такие эксперименты.
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Великая сила Любовь!
Я хороший будущий муж
Как найти правильного спутника жизни?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Толстые ноги
Как Пугачева так похудела?
Он меня не хочет
Хочу завести лысого кота
Повышенное давление
Кому на Руси жить хорошо?
Что такое чистая любовь?
Почему изменяем своим супругам?..
Забрал подаренную машину
Совместимость Льва и Близнеца
Сестра со своим семейством хочет пожить у меня
Престижные мужчины или солидные
Не говорит что любит
Секс раз в день но мне мало
Установила пароль на телефоне
Токсикоз
Спалила его измену
почему по радио и тв.,постоянно мусолят Украину?
Мне 35 и у меня не было секса
Болит зуб мудрости
Насилие в семье
Как похудеть за 5 дней
Задержка 3 недели