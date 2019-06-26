Губы Судзиловской вызвали пересуды

В Москве состоялась церемони вручения премии "Мама года". В этом году за заветной статуэткой на сцену поднялись Юлия Ковальчук, Александра Савельева, Согдиана, Анжелика Агурбаш, Анастасия Стоцкая, Оксана Федорова и многие другие знаменитости. Но подлинный фурор произвела Олеся Судзиловская – все гости обратили внимание и обсудили ее подчеркнутые сексуальные губы.