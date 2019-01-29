Не секрет, что без ретуши, светофильтров и тонн косметики многие артисты выглядят, мягко говоря, непривычно. Убедиться в этом смогли посетители страницы Олеси Судзиловской в социальной сети Instagram.



"Неравнодушные мамаши Олеся Судзиловская и Ани Лорак без кино-сценического грима в долгожданной атмосфере обучения на лекции о взаимоотношениях детей и взрослых. Идем по плану. Домашняя работа выполняется, взаимоотношения совершенствуются, карьера строится", – подписала актриса совместное с певицей фото, опубликованное в официальном аккаунте.

Поклонники тут же кинулись обсуждать вид звезд без прикрас, и сравнение было явно не в пользу украинской дивы. "Олеся лучше всех", "Кабы я была девицей – никогда с Лесей не фоткалась бы. Изначально проигрышный шаг", "Олеся моложе выглядит", "Ани простушка в сравнении с Олесей", – написали в комментариях удивленные люди.

Они пришли к выводу, что Судзиловская выставила Лорак в неприглядном виде. Кажется, что готовящаяся к 45-летию актриса выглядит намного моложе 40-летней певицы.

"Я вообще не чувствую свой возраст. Часто спрашиваю у мужа, сколько мне лет. У него с математикой хорошо", – не раз говорила в интервью Судзиловская. Она даже без макияжа выглядит свежо и интересно. Лорак на ее фоне слегка меркнет, хотя на сцене – настоящая красотка.