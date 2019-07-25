Джигурда назначил новую свадьбу после блистательной победы

Более двух лет Никита Джигурда пытается доказать, что именно его семье Людмила Браташ завещала недвижимость и банковские счета общим размером в 800 миллионов рублей. Артист боролся с родной сестрой своей кумы Светланой Романовой. Наконец появился "свет в конце тоннеля".
"Во Франции, как раз к 60-летию Людмилы Браташ, французский суд этот иск отклонил, и Романовой беспрецедентно было выписано два штрафа: первый размером в тысячу евро в сторону суда за то, что она не предоставила ни одного документа, подтверждающего статус наследника, а второй штраф в полторы тысячи евро – в сторону Никиты Джигурды и Марины Анисиной. Таким образом, поставлена точка во французском суде, и 19 октября мы вступим во владение парижской квартирой Людмилы Браташ", – объявил Никита Джигурда.
Но не все так просто. В ходе разбирательств актер обнаружил исчезновение 500 миллионов рублей из наследства Браташ. Артист отметил, что это случилось за два года до смерти его кумы. "При этом есть признание Куронова (бывший водитель Людмилы Браташ. – Прим. ред.) в том, что он пользовался сейфом, банковской картой Браташ по ее просьбе, но никаких подтверждающих сей факт документов нет", – отметил артист.
Никита Джигурда практически на финишной прямой. После завершения этого дела актер планирует организовать радостное событие – свадебную церемонию со своей бывшей женой, прославленной фигуристкой Мариной Анисиной.
"Вполне вероятно, что поздней осенью или зимой состоится наша с Анисиной свадьба, поскольку я обещал, что бракосочетание должно стать финальным аккордом во всем этом деле", – цитирует Никиту Джигурду "Собеседник".
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