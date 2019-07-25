Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 июля 2019 года

Собчак показала голый зад бывшему другу
Очередной раунд перепалки с Сергеем Шнуровым состоялся на днях. Судя по хронологии, первой выступила скандально известная телеведущая. Ксения Собчак опубликовала Instagram видео с отдыха. В ролике она запечатлена выныривающей из воды. Крупным планом сняты трусики гламурной блондинки, которые немного съехали, оголив ее ягодицы.
Она предложила артисту выбирать существительные, не опираясь на великих классиков, чтоб язык был "жестким и нервным". А заодно посоветовала упоминать детей, чтобы помучились "бабы получше".
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