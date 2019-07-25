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Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Самые жаркие скандалы, трагические истории и невероятные повороты из жизни звезд неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами знаменитости не прочь напомнить о себе громкими заявлениями. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 июля 2019 года.
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Собчак показала голый зад бывшему другу

Очередной раунд перепалки с Сергеем Шнуровым состоялся на днях. Судя по хронологии, первой выступила скандально известная телеведущая. Ксения Собчак опубликовала Instagram видео с отдыха. В ролике она запечатлена выныривающей из воды. Крупным планом сняты трусики гламурной блондинки, которые немного съехали, оголив ее ягодицы.

Она предложила артисту выбирать существительные, не опираясь на великих классиков, чтоб язык был "жестким и нервным". А заодно посоветовала упоминать детей, чтобы помучились "бабы получше".

Материал дополняется.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 июля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.


25 июля 2019, 14:01

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