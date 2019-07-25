Сенчукова рассказала о свадьбе в Исландии после новости о разводе

Недавно Виктор Рыбин дал интервью. Он признался, что никогда не разведется с Натальей Сенчуковой, потому что они не смогут поделить совместно нажитое имущество. Артистка восприняла слова лидера группы "Дюна" как юмор. Она отметила, что у них все хорошо, поэтому мыслей о расставании не возникает.
Пара вместе почти 30 лет. "Секрет нашего семейного счастья в том, что мы разговариваем друг с другом, а не копим обиды. Это очень важно, потому что накопленные обиды могут уничтожить чувства. Дойдет до того, что любовь исчезнет и спасать будет нечего", – заключила Наталья Сенчукова.
Артистка убеждена, что над отношениями надо работать. "Но только в том случае, если есть чувства. А если их нет, то и разговаривать не о чем", – высказала свое мнение певица. У Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина есть сын Василий. Парню 20 лет, из них пять с половиной он встречается с девушкой Дашей. Именитые родители в избраннице наследника души не чают. Также они знакомы с ее семьей.
Но о свадьбе пока говорить рано. "Для них это праздник, чтобы красиво нарядиться и погулять. Но ведь погулять мы можем и без свадьбы. Да и нарядиться тоже. У Васи есть мечта сыграть свадьбу в Исландии, потому что он очень любит скандинавскую мифологию. Даже учит норвежский язык. Я ему говорю: "Только давай летом!". Исландия ведь холодная страна! Но пока это просто мечты…" – цитирует певицу Teleprogramma.pro.
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