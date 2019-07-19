52-летняя звезда Голливуда забеременела с помощью ЭКО

Актриса и ее супруг, певец Кит Урбан готовятся вновь стать родителями. Николь Кидман прибегла к ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).

Известно, что артистка находится в интересном положении уже несколько недель. Зачать ребенка ей удалось с первой попытки ЭКО. К слову, многие считают эту процедуру опасной тем, что она, якобы, провоцирует рак. Так, по стечению обстоятельств после ЭКО умерли от онкологии жена Константина Хабенского Анастасия Смирнова и певица Жанна Фриске.

Отмечается, что беременность стала для Николь Кидман неожиданностью. Ведь зачатие с первой попытки при ЭКО случается довольно редко. Знаменитость чувствует себя хорошо.

Радостной новостью Николь Кидман поделилась с друзьями. "Срок небольшой, но все просто счастливы. Не секрет, что забеременеть в ее возрасте без посторонней помощи было бы нелегко. Но, к счастью, ей не пришлось переживать долгие месяцы в ожидании положительно результата. Это настоящее чудо", – цитирует представителя из окружения звезды Голливуда New Idea.

Известно, что ранее Николь Кидман лечилась от бесплодия. В браке с Томом Крузом она дважды перенесла выкидыш. С Китом Урбаном актриса сыграла свадьбу в 2006 году. Они воспитывают дочерей: 11-летнюю Сандэй и восьмилетнюю Фэйт. Младшую наследницу супругам выносила суррогатная мать, а вот третьего ребенка Николь Кидман решила родить самостоятельно.