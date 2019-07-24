Настасья Самбурская удивила неожиданно открывшимся талантом

Настасья Самбурская, получившая наибольшую известность после съемок в сериале "Универ. Новая общага", опубликовала в своем Instagram новый снимок. Благодаря ему пользователи Сети взглянули на звезду по-новому.

На фото актриса сидит с бигудями на голове, при этом макияжа на ее лице нет. В руках у нее банка, на которой ручкой написано "Лечо". "Вернулась из отпуска. Пора и закрутки закатывать", – подписала пост знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от нового амплуа Настасьи. Многие даже и не догадывались о ее скрытых способностях. "Блин, Самбурская еще и хозяюшка! Точно замуж до конца года выйдет!", "Умничка!", "Молодец! Вот кому-то такая умничка достанется!", "Вот это баба. И в горящую избу, и коня на скаку, да еще и закрутки на зиму. Огонь", "Ты золото!", "Прекрасная домохозяйка!" – восхитились обескураженные фанаты.

"Ну клад, а не женщина!" – восторженно заявил обожатель.

Также фолловеры отметили, что актрисе очень идет естественный образ. "У вас такая интеллигентная красота. Любуюсь", "Такой аккуратненький носик", "Хорошенькая какая!", "Лапочка!", "Такое милое личико!", "Ни одной морщинки, кожа супер!", "Глаза красивые!", "На фото такая домашняя, миленькая!" – отметили пользователи Сети.