В Сети обсуждают фото Самбурской в купальнике
Начинающая певица порадовала фолловеров снимками с отпуска. Настасья Самбурская отдыхает в Таиланде на острове Самуи. Так, звезда сфотографировалась и сняла видео в красном купальном костюме с глубоким декольте.
Чтобы подчеркнуть длину ног, Настасья Самбурская надела босоножки на огромных "шпильках". "Когда тебе 32, а замуж до сих пор не позвали, часики-то тикают. Вы не подумайте, я это не серьезно", – подписала эффектный кадр артистка.
Кроме того, Настасья Самбурская спародировала Памелу Андерсон, снявшуюся в нем в сериале "Спасатели Малибу". В ролике знаменитость бежит точь-в-точь как Памела. "Спасатели Малибу. Я тебя спасу, даже если ты алкоголик. Я все сама выпью", – сообщила певица.
Однако помимо восхищенных откликов Настасья Самбурская получила и массу саркастических и негативных комментариев под своими постами. Справедливости ради стоит отметить, что большинство подобных отзывов оставили женщины. "Ну кто одевает лабутены с купальником? Колхоз!", "Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано", "Еще губехи надуть надо было и грудь руками собрать для полного "антуражу", "И не позовут уже: возраст, глухая, будут звать, да не услышишь, Настасья", – жестоко унизили артистку хэйтеры.
Отметим, что, судя по снимкам в Instagram, в Таиланде Настасья Самбурская отдыхает в сугубо девичьей компании. Вместе с подругами звезда купается в бассейне, загорает и делает веселые селфи. Судя по всему, девушки уже соскучились по мужскому вниманию.
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