Аппетитная Анастасия Самбурская поделилась пикантным снимком

На снимке знаменитость сидя позирует в ярко-зеленом платье в пол и босоножках того же цвета. Но несмотря на длину, наряд довольно откровенный – с глубоким декольте, из которого практически вывалилась грудь Анастасии.
"Я тем временем продолжаю свой отпуск. Когда я собирала чемодан и положила туда пять пар босоножек и пять красивых платьев, мне казалось, что они явно не пригодятся. Но случилось чудо! В этом отеле весь мой гардероб уместен. Ну люкс он всегда люкс", – поделилась Самбурская.
Фанаты пришли в восторг от такого соблазнительного образа. "Вам идет естественный макияж!", "Ой, ну все, богиня!", "Настя, Вы просто огонь!! Мы вас любим, в первую очередь, за то, что вы не боитесь быть собой", "Очень элегантно!", "Хороша чертовка!", "Шикарная, как всегда!" – восторгались поклонники.
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Ну а я тем временем продолжаю свой отпуск и на этот раз мне посчастливилось остановиться в отеле @wkohsamui Что могу сказать, когда я собирала чемодан и положила туда пять пар босоножек и 5 красивых платьев, мне казалось, что они явно не пригодятся. Но случилось чудо! В этом отеле весь мой гардероб уместен. Ну люкс он всегда люкс �� Заходите в акаунт, знакомьтесь с видами, влюбляйтесь и конечно же если полетите на Самуи и захотите настоящей роскоши, то вам непременно в @wkohsamui
Среди фолловеров Самбурской нашлись и творческие люди. Один даже посвятил звезде стихотворение: "Томным взглядом, в платье изумрудном, смотрит Самбурская на меня. "Люкс есть люкс", – твердит она прилюдно, грудью правой весело звеня!"
"Милая Настасья! Полегче! Так и голову можно потерять!" – с восхищением отметил пользователь Сети.
Актриса отдыхает на Самуи. Звезда много времени проводит на пляже, у бассейна, при этом не забывает про регулярные тренировки.
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