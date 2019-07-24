Намекнувшая на беременность Цымбалюк-Романовская готовит сюрприз

Знаменитость объяснила журналистам, почему уехала в Сочи одна. Цымбалюк-Романовская отметила, что в ее отношениях с певцом Прохором Шаляпиным ничего не изменилось, более того, парочка готовит сюрприз фанатам.
"У нас с Прохором все обычно, стабильно. Пусть все отдыхают спокойно. После отпуска мы соберемся и чем-нибудь порадуем", – цитирует Виталину Пятый канал.
Отметим, на днях подписчики обратили внимание, что на фотографиях, которые пианистка постит с курорта, она в полном одиночестве. Интернет-обыватели пришли к выводу, что в отношениях Виталины и Прохора не все гладко.
Цымбалюк-Романовская объяснила отсутствие Шаляпина рабочей необходимостью. Якобы певец занят на съемках прогноза погоды на одном из федеральных каналов. После Виталина не удержалась и дала еще один повод для сплетен. "Он не жених, а будущий отец", – подметила пианистка, отвечая поклонникам.
Пользователи Сети остались в недоумении. Часть из них предположила, что Виталина Цымбалюк-Романовская в интересном положении или в скором времени собирается забеременеть. Другие же вспомнили многострадальную экс-зазнобу Прохора Шаляпина – Татьяну Гудзеву, которая на днях родила сына.
Татьяна уверяет, что отцом ее ребенка является певец, однако тот родство с малышом отрицает. Возлюбленный Виталины Цымбалюк-Романовской уже потребовал от бывшей избранницы согласие на проведение ДНК-экспертизы.
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