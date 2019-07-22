Бесстыдник Шаляпин порезвился в ванной с голой старушкой Копенкиной

На фото обнаженные артист и бизнесвумен сидят в ванной с пышной пеной. Когда был сделан кадр – не уточняется.
Прохор Шаляпин обратился к бывшей жене с теплыми словами: "Сегодня у моей дорогой Ларочки день варенья! Лариса по факту оказалась моложе многих моих ровесниц – энергетикой, харизмой, жизнерадостностью и невероятным обаянием ей все проигрывают, несмотря на глупые цифры в паспорте!"
"Радуй нас своей неуемной, светлой энергетикой еще долгие десятилетия! Пусть огонь в твоих глазах не гаснет еще 100 лет!" – высказался певец.
Многие пользователи соцсети осудили Прохора Шаляпина за публикацию столь откровенного снимка, ведь он состоит в отношениях с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. "Действительно бабник и гулена. Прославился своими разборками с женщинами. Угомонись, Прохор, пора создавать свою семью, а не вспоминать своих бывших", "Думаю, для вашей нынешней девушки будет неприятно такое поздравление бывшей", – раскритиковали его фолловеры.
Напомним, что Прохор Шаляпин полтора года был женат на Ларисе Копенкиной, которая старше на 22 года. Роман молодого человека и пожилой дамы начался в день их знакомства. Сейчас Прохор Шаляпин встречается с экс-супругой актера Армена Джигарханяна.
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