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Кожевникова не смогла спасти сына

Мария Кожевникова. Фото: www.globallookpress.com
Актриса Мария Кожевникова попала в неприятную ситуацию. Популярная актриса сообщила подробности.

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Своей проблемой Мария Кожевникова поделилась на страничке в социальной сети Instagram. Актриса опубликовала фотографию, на которой запечатлена с сыном в больнице. "Не быть мне врачом! Вчера до ночи пытались вытащить занозу у Максима, в теории ведь нет ничего непонятного и сложного, тем более у себя я их вытаскивала без проблем, но на практике это еще с какой занозой Вам предстоит борьба (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – начала свой рассказ Мария Кожевникова.

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Мария Александровна Кожевникова

Мария Александровна Кожевникова актриса, певица, депутат Госдумы

Популярная актриса, не сумевшая спасти сына самостоятельно, воспользовалась специальной мазью, призванной вытолкнуть занозу из тела, однако и она не помогла. Тогда артистка взяла наследника и поехала в больницу. Там медики помогли мальчику. "Противная заноза удалена, Максик счастлив, особенно потому, что мама пообещала купить аж три тобота–робота 🙈 Реальное счастье это когда все здоровы! Макусик справился, как мужик Пару скупых слез 😪", – завершила свой рассказ актриса.

Мария Кожевникова сделала вывод, что если заноза мягкая, гибкая и глубокая, то лучше не мучать ребенка, а сразу обращаться за врачебной помощью. Напомним, что у Марии, помимо Максима, еще двое сыновей: Иван и Василий. Их отцом является бизнесмен Евгений Васильев, человек непубличный. В 2013 году пара обвенчалась, но лишь недавно стало известно, что влюбленные официально не женаты.

Автор: 17 июля 2019, 12:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Простенькая Кожевникова затерялась среди великолепных гостей "Кинотавра"

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