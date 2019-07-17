Кожевникова не смогла спасти сына

Своей проблемой Мария Кожевникова поделилась на страничке в социальной сети Instagram. Актриса опубликовала фотографию, на которой запечатлена с сыном в больнице. "Не быть мне врачом! Вчера до ночи пытались вытащить занозу у Максима, в теории ведь нет ничего непонятного и сложного, тем более у себя я их вытаскивала без проблем, но на практике это еще с какой занозой Вам предстоит борьба (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – начала свой рассказ Мария Кожевникова.
Популярная актриса, не сумевшая спасти сына самостоятельно, воспользовалась специальной мазью, призванной вытолкнуть занозу из тела, однако и она не помогла. Тогда артистка взяла наследника и поехала в больницу. Там медики помогли мальчику. "Противная заноза удалена, Максик счастлив, особенно потому, что мама пообещала купить аж три тобота–робота 🙈 Реальное счастье это когда все здоровы! Макусик справился, как мужик Пару скупых слез 😪", – завершила свой рассказ актриса.
Мария Кожевникова сделала вывод, что если заноза мягкая, гибкая и глубокая, то лучше не мучать ребенка, а сразу обращаться за врачебной помощью. Напомним, что у Марии, помимо Максима, еще двое сыновей: Иван и Василий. Их отцом является бизнесмен Евгений Васильев, человек непубличный. В 2013 году пара обвенчалась, но лишь недавно стало известно, что влюбленные официально не женаты.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
А нам астролог сказала всю правду!
Сняла трусы в метро!
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Жена алкоголичка
Как назвать собаку?
Как относиться к астрологам?
Обязательно ли играть свадьбу?
Рим или Париж?
Люблю мужа сестры
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
я люблю сексуальных
От сигарет толстеют?
Психологический тест
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Заставляет худеть
Ребенок постоянно обзывается
Висит кожа после похудения
Гелендваген
Главное деньги, все можно купить
Зависть?
Просит перекраситься с блондинку
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Ненавижу подругу
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Ребенку 3 года, что дарить?
Месячные шли 2 дня