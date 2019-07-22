"Особые связи": ушедший к Собчак Богомолов не порвал с женой

В конце прошлого года стало известно о романе режиссера Константина Богомолова и скандально известной телеведущей Ксении Собчак. Примерно в это же время появилась информация о разводе кинодеятеля с Дарьей Мороз. Актриса предпочитает не комментировать отношения бывшего мужа с новой пассией, однако без проблем говорит о расставании с ним.
Экс-супруги сумели найти общий язык после развода. "Если люди жили в гармонии, с уважением относились друг к другу и после этого у них хватило ума и такта разойтись без скандала, без судов, без какой-то катастрофы, дележки имущества и детей, мне кажется, это нормальная ситуация. Мы с Костей всегда были честны друг перед другом, и период расставания – непростой для обоих – переживали вместе", – призналась Дарья.
Важную роль сыграл их ребенок. "Оба понимали, что вражды не может быть ни в каком виде. У нас есть дочь Аня, которую мы любим одинаково сильно. У нас есть сфера творчества, где мы продолжаем работать вместе", – отметила артистка.
Мороз дала понять, что вопреки последним событиям они с Богомоловым вместе. "За время, что мы состояли в браке, между нами возникли особые связи, и они не рвутся", – подчеркнула звезда в беседе с журналом Hello!
Ранее скандально известный блогер Лена Миро предположила, что Константин Богомолов встречается с Ксенией Собчак по расчету. Дескать, гламурная блондинка поможет распиарить его новый сериал "Содержанки", главную роль в котором исполняет Дарья Мороз.
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