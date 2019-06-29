"Задумал кое-что": Лазарев заинтриговал архивным снимком
Несколько часов назад артист опубликовал архивный снимок. В кадре маленький Сергей позирует в свитере на фоне новогодней елки и ковра. "Этот бесстрашный парень кое-что задумал. Ответы вы узнаете совсем скоро", – обратился артист к своим поклонникам. Свой пост музыкант сопроводил хэштегами #Миниальбом, #EP, #Июль, #ОнНичегоНеБоится.
Пользователи предположили, что скоро Сергей Лазарев представит новый проект. "Так ты нас еще не интриговал! Неужели мы тебя совсем не знаем?", "Задумал какой-нибудь огненный хит!", "Ждем альбом!", – делились мыслями поклонники.
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