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"Задумал кое-что": Лазарев заинтриговал архивным снимком

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Российский музыкант опубликовал в личном микроблоге пост, который заинтриговал поклонников. Подписчики с нетерпением ждут, когда Сергей Лазарев объяснит свое неожиданное послание.
прочитано 100 раз

Несколько часов назад артист опубликовал архивный снимок. В кадре маленький Сергей позирует в свитере на фоне новогодней елки и ковра. "Этот бесстрашный парень кое-что задумал. Ответы вы узнаете совсем скоро", – обратился артист к своим поклонникам. Свой пост музыкант сопроводил хэштегами #Миниальбом, #EP, #Июль, #ОнНичегоНеБоится.

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Пользователи предположили, что скоро Сергей Лазарев представит новый проект. "Так ты нас еще не интриговал! Неужели мы тебя совсем не знаем?", "Задумал какой-нибудь огненный хит!", "Ждем альбом!", – делились мыслями поклонники. 

Материал дополняется.

Автор: Полина Крылова29 июня 2019, 14:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сергей Лазарев выделился на открытии "Евровидения" в Израиле

567

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