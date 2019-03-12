Супермодель Victoria’s Secret показала грудь на карнавале

Бразильский карнавал предоставил модели Victoria’s Secret возможность продемонстрировать свои прелести. Изабель Гулар явилась на самбадром в бюстгальтере из соединенных в цепи кристаллов.

Модель Victoria’s Secret блеснула в Рио-де-Жанейро. Ежегодный карнавал, во время которого участники наряжаются в яркие костюмы и выходят на улицы города, стартовал в бразильской столице 1 марта. Он продлился пять дней. В танцевальных программах карнавала на сей раз выступили около семи миллионов человек.

Фурор на трибунах самбадрома произвела модель бренда нижнего белья Victoria’s Secret. Изабель Гулар выделялась даже на фоне традиционно откровенных костюмов танцоров. Фотографы запечатлели 34-летнюю супермодель в бюстгальтере из соединенных в цепи кристаллов, через которые просвечивала ее обнаженная грудь.

Изабель, которая дополнила наряд короткими черными шортами, сопровождала на празднике актриса Бруна Маркезини. Звезда также не посчитала нужным скрывать свою грудь, облачившись в топ из прозрачной ткани, украшенный кристаллами, пишет британская Daily Mail.

Напомним, грандиозное шоу известного бельевого бренда Victoria's Secret состоялось в ноябре прошлого года в Нью-Йорке. По подиуму в ярких нарядах и с неизменными крыльями прошлись всемирно известные модели. Так, Белла Хадид вышла в свет в абсолютно прозрачных трусиках. По мнению русскоязычных пользователей Сети, любительница минималистичного белья Анастасия Волочкова просто умерла от зависти.

