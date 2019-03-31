Знаменитая модель станет многодетной матерью
У австралийской супермодели и основателя Snapchat Эвана Шпигеля это будет второй общий ребенок. У Миранды Керр есть восьмилетний сын Флинн от Орландо Блума и еще один наследник Харт от нынешнего супруга.
Представитель 35-летней модели опубликовал официальное заявление. "Маранда, Эван, Флинн и Харт с нетерпением ждут появления нового члена семьи", – цитирует сообщение Mirror.
Отметим, что даже во время беременности Миранда Керр не отказывается от любимых туфель на высоких каблуках. В одном из интервью модель рассказала о своей семейной жизни с Эваном.
Миранда Керр призналась, что сразу же поняла, что это тот самый мужчина, который ей нужен, после того, как они встретились на ужине в честь Louis Vuitton в Нью-Йорке. Судьбоносная встреча состоялась в 2014 году. По словам красотки, отношения со Шпигелем начались с дружбы, но позже переросли в любовь.
Напомним, Миранда Керр и Эван Шпигель поженились в 2017 году в Калифорния. Свадебная церемония была пышной.
Миранда Керр родилась 20 апреля 1983 года в Сиднее. У нее французские, шотландские и английские корни. Известна как одна из бывших ангелов Victoria's Secret.
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