Сын Орловой спрятался за мамину спину

На снимке ведущая запечатлена со своим сыном, только вот парень отвернул лицо и спрятался за плечо мамы. "Время, проведенное с детьми, бесценно. Вы часто спрашиваете меня, почему я фотографируюсь только с собаками. Ответ очевиден! Мой сын обожает фотографироваться, заметили?", – посмеялась звезда.
Подписчиков этот пост развеселил. Они тоже начали делиться забавными историями про своих детей и отметили, что очень хорошо понимают Ольгу. "Мой сын тоже не любит фотографироваться, а я обожаю!", "Моей племяннице 14 лет, она такая же любительница фотографироваться, хотя очень красивая! Все время лицо рукой прикрывает", "Мальчики, они такие. Мой тоже не любит", – делились фанатки.
"Ох эти мужчины!", – иронично отметил пользователь Сети.
Большинство фолловеров поддержали поступок Артема. "Радуйтесь, что он не нарцисс инстаграммный, а нормальный парень!", "Скромный мальчик, чистая душа!", "Правильно, настоящему мужчине не до Instagram", "Правильно делает! Нормальный мужчина!", – хвалили парня поклонники его матери.
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