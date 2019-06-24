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Интимные моменты: опытная Орлова обучила сына сексу

Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Певице и ведущей реалити-шоу "Дом-2" Ольге Орловой 41 год, она человек с большим жизненным опытом. Да и кто, кроме родной матери, расскажет ребенку о сокровенном! Ее сын Артем теперь опытный в личных вопросах. 
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Ольга похвасталась, что регулярно обсуждает с 18-летним наследником интимные моменты. И даже требует от него него пользоваться презервативом. "Молодежи важно донести, что нужно предохраняться", – пояснила артистка.

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Ольга Юрьевна Орлова певица

Предостерегает она отпрыска и от случайного секса. "Своему сыну я я с детства объясняю, что за каждую женщину, которая есть в твоей жизни, ты должен брать ответственность. Ты не можешь относиться к ней как к чему-то временному", – уверяет певица.

"Я не понимаю, что такое секс без обязательств, – сказала Орлова. – Меня воспитали так, что это мне стыдно. Но современная молодежь более раскованная в этом плане. Я понимаю, что люди должны выбирать, пробовать, ведь не попробовав, они не узнают, что  им нужно".

Подобные уроки опытной Орловой, очевидно, станут для ее сына лучшим учебником по премудростям интимной жизни. Нравятся подобные разговоры о сокровенном и друзьям парня. "Иногда мы затрагиваем эти моменты, когда приходят в гости его приятели, – говорит Ольга. – Мы рассуждаем, спорим, дискутируем. Я привожу примеру из собственной личной жизни".

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Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

Сексуальная Орлова часто куда-то ходит вместе с сыном и его друзьями, чтобы многое показать на личном примере. "Они видят, как на меня реагируют мужчины, – цитирует артистку журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2". – Сын говорит: "Мам, с тобой, когда куда-то выходишь, можно брать уроки по пикапу (знакомство с целью соблазнения – Прим. ред.). Учиться, как мужчины пытаются завоевать твое внимание". Мы иногда смеемся на эту тему". 

Автор: Иван Губкин24 июня 2019, 12:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Ольги Орловой

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