Юлия Пересильд призналась в немыслимом

Актриса высказалась о лишних килограммах. Юлия Пересильд поделилась отношением к диетам.

Знаменитость не видит смысла изнурять себя диетами, меняя внешность ради ролей. Кроме того, она вспомнила о своей студенческой жизни.

Когда Юлия Пересильд училась в ГИТИСе, она весила больше, чем сейчас, – 68 килограммов. При этом артистка призналась в немыслимом. Оказывается, она не брезговала едой быстрого приготовления, которая, как известно, не лучшим образом сказывается на фигуре.

"Мы тогда питались в основном лапшой быстрого приготовления и булками", – цитируют Юлию Пересильд "7Дней". Хотя артистку можно понять: многие в студенческие годы перебивались подобной вредной пищей.

Однако со временем Юлия Пересильд все-таки научилась вводить свое тело в нужный для работы режим. "Вес сам собой нормализовался, я ничего для этого не делала специально. Теперь весы показывают 58-60 килограммов при росте метр шестьдесят восемь. Это мой привычный и комфортный вес", – поделилась звезда.

Рассказала Юлия Пересильд и о семье. Она не скрывает, что после длительных съемок ей необходимо провести время с близкими и детьми. Также она читает, ходит на спектакли, стараясь просто отвлечься. "Для меня это лучший способ переключиться", – отметила Юлия Пересильд.