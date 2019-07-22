Тодоренко умилила трогательным снимком

На снимке изображены руки телеведущей и малыша. Судя по кадру, семимесячный Миша уже активно ползает и изучает мир. "Безусловная любовь! Как мы раньше жили без тебя?" – подписала снимок Регина Тодоренко в Instagram.
Телеведущая обратилась к подписчикам с укором. Ее расстроили некоторые комментарии. "Частенько видела под своими постами: "О, Боже! Регина так зациклена на себе, что даже фото ребенка не выставляет. Сразу видно, что времени с ним вообще не проводит". Неужели сейчас внимание к сыну проявляется в количестве выставленных о нем постов в Instagram?!" – возмутилась она.
При этом Регина Тодоренко отметила, что мир потихоньку сходит с ума и "на социум давят новоиспеченные девайсы, которые вызывают зависимость от лайков, а также заниженную самооценку". Поклонники были растроганы милым фото. Многие согласились с высказыванием Регины Тодоренко и пожелали ей и отцу малыша, певцу Владу Топалову, больше времени уделять семье и друг другу.
Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова появился на свет в декабре прошлого года, но ведущая за все это время так и не показала лицо ребенка. На всех фото в соцсетях сын звездной пары снят спиной к камере.
Как писали "Дни.ру", несмотря на декретный отпуск, Регина Тодоренко продолжает активно работать. Ее шоу "Пятница с Региной" на YouTube-канале пока на каникулах, но ведущая уже готовит новые выпуски для осеннего сезона.
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