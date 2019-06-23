"Ух, горячо": Тодоренко в ошейнике возбудила народ

Супруга Влада Топалова не перестает радовать публику довольно откровенными снимками. По последней публикации подписчики пришли в восторг.

Регина Тодоренка сейчас пытается быть счастливой женой и матерью, но при этом не оставляет работу, а также провокационные фотосессии, к которым она привыкла, будучи еще не в браке с Владом Топаловым.

Последние снимки и видео в Instagram ведущей как раз пополняют ее коллекцию соблазнительных фото.

"Покривлялось немного тут для самого прекрасного и деспотичного фотографа", – подписала звезда пост.

На фото Тодоренка предстала в черном лакированном купальнике, небрежно наброшенной на плечи кортки-косухи и широком черном ошейники.

Подписчики, кажется, не знали, что похвалить в первую очередь – стройные загорелые ноги, фигуру-бомбу, или провокационный образ, который столь удачно подошел Регине. "Ух, горячо!" "Топалов, как тебе повезло", "Раздели Регинку", – написали в комментариях.