"Ух, горячо": Тодоренко в ошейнике возбудила народ
Регина Тодоренка сейчас пытается быть счастливой женой и матерью, но при этом не оставляет работу, а также провокационные фотосессии, к которым она привыкла, будучи еще не в браке с Владом Топаловым.
Последние снимки и видео в Instagram ведущей как раз пополняют ее коллекцию соблазнительных фото.
"Покривлялось немного тут для самого прекрасного и деспотичного фотографа", – подписала звезда пост.
На фото Тодоренка предстала в черном лакированном купальнике, небрежно наброшенной на плечи кортки-косухи и широком черном ошейники.
Подписчики, кажется, не знали, что похвалить в первую очередь – стройные загорелые ноги, фигуру-бомбу, или провокационный образ, который столь удачно подошел Регине. "Ух, горячо!" "Топалов, как тебе повезло", "Раздели Регинку", – написали в комментариях.
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