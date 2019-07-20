Тодоренко сообщила об изменениях после слухов о разводе

На днях Регина Тодоренко и Влад Топалов дали откровенное интервью, в котором коснулись темы развода. А недавно телеведущая сообщила о серьезных изменениях в своей жизни.

В личном микроблоге звезда призналась, что во время отпуска в Греции она расслабилась и набрала лишние килограммы. "Из отпуска я привезла не только радость, но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете", – поделилась телеведущая.

К откровенному сообщению знаменитость добавила фотографию, на которой она позирует на фоне океана. В кадре телеведущая запечатлена в розовом купальнике от Calzedonia, белой рубашке и солнцезащитных очках. Длинные волосы она завязала в пучок.

В комментариях поклонники не согласились с Региной Тодоренко. По их мнению, звезда обладает стройной фигурой. "И где тут отъевшиеся бока?", "Вы роскошно выглядите! Пример для всех молодых мамочек – ребенок, карьера, муж – все успеваете!", "А где бока-то? Обалденная фигура", – написали комментаторы.

Ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов рассказали журналистам, что они уже не раз задумывались о разводе. "У нас кипят такие итальянские страсти, что мы уже несколько раз за эти полгода хотели развестись", – сделала заявление телеведущая. Она добавила, что хорошее чувство юмора помогает им решить конфликты.