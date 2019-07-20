Тодоренко сообщила об изменениях после слухов о разводе

В личном микроблоге звезда призналась, что во время отпуска в Греции она расслабилась и набрала лишние килограммы. "Из отпуска я привезла не только радость, но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете", – поделилась телеведущая.
К откровенному сообщению знаменитость добавила фотографию, на которой она позирует на фоне океана. В кадре телеведущая запечатлена в розовом купальнике от Calzedonia, белой рубашке и солнцезащитных очках. Длинные волосы она завязала в пучок.
В комментариях поклонники не согласились с Региной Тодоренко. По их мнению, звезда обладает стройной фигурой. "И где тут отъевшиеся бока?", "Вы роскошно выглядите! Пример для всех молодых мамочек – ребенок, карьера, муж – все успеваете!", "А где бока-то? Обалденная фигура", – написали комментаторы.
Ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов рассказали журналистам, что они уже не раз задумывались о разводе. "У нас кипят такие итальянские страсти, что мы уже несколько раз за эти полгода хотели развестись", – сделала заявление телеведущая. Она добавила, что хорошее чувство юмора помогает им решить конфликты.
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