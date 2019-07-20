"Талантливый, порядочный и честный": 65-летняя Успенская откровенно об отце будущего ребенка

Недавно поклонников "королевы шансона" потрясла новость – мол, Успенская снова решила стать мамой, хотя уже и сама пенсионерка, и дочери скоро 30 лет. Неужели правда?!
"У Пугачевой есть, у Киркорова есть, у Виторганов есть, а я что, рыжая? – объяснила Успенская решение сделать ЭКО. – Теперь надо найти подгадать момент. А пока ищу донора – подходящего кандидата на роль отца ребенка. – Хочу, чтобы он был талантливый, порядочный и честный, как я сама. Пока мечтаю о композиторе Эндрю Ллойд Уэббере (автор мюзиклов "Эвита", "Кошки" "Призрак Оперы", – Прим. ред.). Мадонна хотела иметь его клетки, но не смогла, надеюсь, у меня получится. Хотя кандидатов дать свой генетический материал – миллион".
Британскому композитору уже 71 год, надежды на его клетки мало. Зато у Любы есть мужчина, который вполне соответствует ее запросам, к тому же молодой. И она о нем многозначительно намекнула!
"Осенью у меня состоится большой тур по Украине, где я не была восемь лет, и на концертах исполню несколько песен на украинском, чтобы не думали, что я забыла родной язык, – улыбается артистка. – Я сейчас записала дуэт с молодым и талантливым другом из Одессы, моим фанатом, которого прячу у себя дома, чтобы девки не увели. Пока не показываю его, потом что он слишком красивый. Но все ахнут! В самые трудные минуты моей жизни он был рядом".
Интересно, что дочь Успенской Татьяна Плаксина недавно тоже запела, хотя до этого занималась живописью и преподавала йогу. "Таня у меня очень талантливая, я уверена, что она меня еще перепоет". – уверена Любовь Успенская.
Популярные темы форума
Сняла трусы в метро!
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Как относиться к астрологам?
Муж стал импотентом
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Главное деньги, все можно купить
Как перестать жрать
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Любовь война
У бога есть враги?
Обманываю его
Я хороший будущий муж
Послеродовая депрессия
Ненавижу подругу
Сын мой все равно женился на старухе
Как отговорить дочь от замужества?
Найти мужа на сайте знакомств
Висит кожа после похудения
Моя подружка стала любовницей шефа.
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Внешность ухудшается после родов
Повышенное давление
девственник в 27
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Толстые ноги
Сводная сестра
Бывают ли собаки трансгендеры?
Заголовок темы-опрос
В душе твоей царит обиды тьма? В ответ меня обидеть хочешь тоже? Так набери ты полный рот дер@ма Ну а потом возьми и плюнь мне в рожу