"Талантливый, порядочный и честный": 65-летняя Успенская откровенно об отце будущего ребенка

Сэтом из четырех композиций в новых стильных аранжировках Любовь Успенская закрыла третий день музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала". И "порвала" зал "Дзинтари". После выступления с ней встретился корреспондент "Дни.ру".

Недавно поклонников "королевы шансона" потрясла новость – мол, Успенская снова решила стать мамой, хотя уже и сама пенсионерка, и дочери скоро 30 лет. Неужели правда?!

"У Пугачевой есть, у Киркорова есть, у Виторганов есть, а я что, рыжая? – объяснила Успенская решение сделать ЭКО. – Теперь надо найти подгадать момент. А пока ищу донора – подходящего кандидата на роль отца ребенка. – Хочу, чтобы он был талантливый, порядочный и честный, как я сама. Пока мечтаю о композиторе Эндрю Ллойд Уэббере (автор мюзиклов "Эвита", "Кошки" "Призрак Оперы", – Прим. ред.). Мадонна хотела иметь его клетки, но не смогла, надеюсь, у меня получится. Хотя кандидатов дать свой генетический материал – миллион".

Британскому композитору уже 71 год, надежды на его клетки мало. Зато у Любы есть мужчина, который вполне соответствует ее запросам, к тому же молодой. И она о нем многозначительно намекнула!

"Осенью у меня состоится большой тур по Украине, где я не была восемь лет, и на концертах исполню несколько песен на украинском, чтобы не думали, что я забыла родной язык, – улыбается артистка. – Я сейчас записала дуэт с молодым и талантливым другом из Одессы, моим фанатом, которого прячу у себя дома, чтобы девки не увели. Пока не показываю его, потом что он слишком красивый. Но все ахнут! В самые трудные минуты моей жизни он был рядом".

Интересно, что дочь Успенской Татьяна Плаксина недавно тоже запела, хотя до этого занималась живописью и преподавала йогу. "Таня у меня очень талантливая, я уверена, что она меня еще перепоет". – уверена Любовь Успенская.