"Гага нервно курит в сторонке": оголившаяся Шейк вызвала восхищение

Судя по всему, Ирина Шейк смогла быстро оправиться после размолвки с голливудским актером. Модель разместила в Instagram откровенный кадр.

На снимке манекенщица запечатлена в нижнем белье на заднем сиденье автомобиля. Дерзкий образ она дополнила черными колготками и обувью на высоком каблуке. Откровенный снимок украсил обложку испанского Vogue. "Сядьте поудобнее... Расслабьтесь... И смотрите", – подписала фотографию звезда.

Поклонники не смогли пройти мимо такого пикантного снимка. "Королева", "Роскошная!", "Вы невероятно красивы!", – делились мыслями подписчики.

Не обошлось и без сравнений с певицей Леди Гагой. "Ириночка, мы с вами! Гага нервно курит в сторонке", "Ну как можно такую красотку на эту Гагулину променять?", – поддержали манекенщицу поклонники. "А мне Гага больше нравится", – не согласился с ними другой подписчик.

Сама Ирина Шейк пока никак не комментирует слухи о разрыве с Брэдли Купером. Недавно модель заметили в объятиях другого мужчины. Звезда мило беседовала с креативным директором британского издания Vogue Алексом Максвеллом.

О расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера стало известно несколько дней назад. Поклонники уверены, что причиной разрыва стал роман актера с исполнительницей Леди Гагой. Они вместе сыграли в ленте "Звезда родилась".