Ирине Шейк поставили в пример Викторию Лопыреву

Не успела известная модель оправиться после расставания с Брэдли Купером, как на нее обрушились с критикой. Скандальный блогер Лена Миро в своем микроблоге в "ЖЖ" показала, насколько Ирина Шейк проигрывает коллег – светской львице Виктории Лопыревой.

"У современных моделей будто бы есть всего два пути: проституция или стать чьим-то прикрытием. По-моему, это – ненормально. Вдвойне ненормально, что такие заработки – явление массовое", – заявила блогер. При этом она сравнила двух знаменитых россиянок – Ирину Шейк и Викторию Лопыреву.

По словам Миро, Лопырева – очень красивая, известная, популярная и богатая женщина. Главное, как отметила блогер, она живет с человеком, которого любит и хочет. "Не шастает по гей-тусовкам, не продает себя группе шейхов. И умудряется быть востребованным профессионалом десяток лет, за которого дерутся телеканалы и пресса", - добавила светский обозреватель.

"Красивая женщина не обязательно стоит перед выбором, когда предлагается сосать в ОАЭ или по договору быть женой скрытого гея. Красивая женщина, как и любой другой человек, имеет право и вполне может быть счастливой в личной жизни", - высказалась Миро. Она уверена, что модель может работать и зарабатывать честно и "не связывать себя узами контрактов на отношения".

"Оставаться при этом известнейшим человеком, а не быть протеже Вог-тусовки и Донателлы Версаче, как Наталья Водянова или Ирина Шейк", – отметила блогер.

Напомним, Ирина Шейк недавно посетила гей-прайд в Нью-Йорке, рассказала об этом в своем Instagram и была жестко раскритикована за это многими российскими пользователями соцсети. Как писали "Дни.ру", ранее модель разошлась со своим возлюбленным, актером Брэдли Купером. По словам источника из близкого окружения пары, физическую и юридическую опеку над двухлетней Леей звезды решили поделить поровну.