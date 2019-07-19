Известную модель затравили за нелепые трусы

Эмили Ратаковски показала себя поклонникам во всех ракурсах: найти в ее Instagram фото в одежде не так просто. Обычно модель снимается в бикини, сексуальном белье или вообще голышом, но на сей раз она "порвала шаблон". Эмили запечатлена на постели в гладком белом топе и трусиках – максимально комфортном домашнем наряде.
На пост тут же сбежались критики. "Что сексуального в этих нелепых трусах и белой майке?" – задались вопросом злопыхатели. "Каждый день отчаянная просьба о внимании. За тобой уже скучно наблюдать", – отметил один из пользователей. "Так ли необходимо показывать, как ты сидишь в домашней одежде на постели рядом со щенком?" – удивились фолловеры 28-летней Эмили Ратаковски.
Напомним, что Эмили Ратаковски обладает прекрасной фигурой, которую не стесняется демонстрировать. Она известна и как актриса: девушка снялась в фильмах "Исчезнувшая" и "На всю голову красотка". Однако специализируется Ратаковски на показах бикини и нижнего белья. Она входит в топ-3 влиятельных моделей купальников в Instagram – впереди только Ирина Шейк, напоминает "Экспресс газета".
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