Известную модель затравили за нелепые трусы

Эмили Ратаковски разочаровала фанатов. Привыкшие к откровенной демонстрации шикарной фигуры модели поклонники удивились, увидев ее в комфортном гладком белье. Трусы назвали нелепыми, а микроблог девушки - скучным.

Эмили Ратаковски показала себя поклонникам во всех ракурсах: найти в ее Instagram фото в одежде не так просто. Обычно модель снимается в бикини, сексуальном белье или вообще голышом, но на сей раз она "порвала шаблон". Эмили запечатлена на постели в гладком белом топе и трусиках – максимально комфортном домашнем наряде.

На пост тут же сбежались критики. "Что сексуального в этих нелепых трусах и белой майке?" – задались вопросом злопыхатели. "Каждый день отчаянная просьба о внимании. За тобой уже скучно наблюдать", – отметил один из пользователей. "Так ли необходимо показывать, как ты сидишь в домашней одежде на постели рядом со щенком?" – удивились фолловеры 28-летней Эмили Ратаковски.

Напомним, что Эмили Ратаковски обладает прекрасной фигурой, которую не стесняется демонстрировать. Она известна и как актриса: девушка снялась в фильмах "Исчезнувшая" и "На всю голову красотка". Однако специализируется Ратаковски на показах бикини и нижнего белья. Она входит в топ-3 влиятельных моделей купальников в Instagram – впереди только Ирина Шейк, напоминает "Экспресс газета".