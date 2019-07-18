Селедка, шампанское и новый мужчина: Шейк ушла в отрыв после расставания с Купером

Знаменитость закатила домашнюю вечеринку. В гости модель позвала лучших подруг – фэшн-директора журнала Vogue в Гонконге Анну Зюрову и светскую львицу Ингу Рубинштейн. Для соотечественниц Ирина Шейк накрыла "русский" стол: оливье, селедка с луком, вареный картофель с укропом и шампанское.
Судя по Instagram-аккаунту звезды вечер прошел отлично. Девушки ушли в отрыв – вдоволь наговорились и даже поиграли в дурака. Скорее всего, темой вечера стала интрижка Брэдли Купера с Леди Гагой.
К слову, Ирина Шейк проводит досуг не только в компании подруг. Как писали Дни.ру, на днях модель заметили в компании незнакомца. Знаменитость мило беседовала с мужчиной и позволяла себя обнимать.
Позже таблоиды выяснили имя спутника Ирины Шейк. Им оказался креативный директор британского Vogue Алекс Максвелл. Поговаривают, что с моделью мужчину связывают исключительно дружеские отношения, якобы он встречается главным редактором Vogue, афробританцем Эдвардом Эннинфулом.
Напомним, несколько дней назад стало известно о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Как утверждают некоторые СМИ, причиной размолвки стал роман актера с певицей Леди Гагой, начавшийся во время съемок фильма "Звезда родилась".
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