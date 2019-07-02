Иосиф Пригожин возбудился от подтянутого тела Олега Газманова

Иосиф Пригожин внезапно сделал громкое заявление. Он опубликовал в своем Instagram новый пост, который посвятил Олегу Газманову.

Продюсер выложил фото, взятое со страницы певца. На нем артист запечатлен на пляже в одних плавках. Судя по тому, что в руке у него весло от SUP-борда, исполнитель готовится к заплыву.

Супруг Валерии высказал свое восхищение. По его мнению, такие как Олег и Валерия стирают границы возраста и опровергают теорию раннего старения. "А ему скоро 70 и, выглядит он нереально. Поэтому для нас всех они должны являться примером для подражания и восхищения", – отмечает Пригожин.

Он считает, что единственный способ оставаться молодым и энергичным – это соблюдать питание и заниматься физкультурой. Иосиф Игоревич рекомендует начать со специально составленной его супругой системы питания и добавить спорта. "Всем удачи и здоровья!", – пожелал бизнесмен.

Газманову явно было крайне приятно прочитать о себе столько добрых слов. Он сразу, как увидел фото, поблагодарил Пригожина в комментариях под постом.

"Спасибо, Иосиф. Могу поделиться своим рационом питания с многолетним стажем!", – шутливо предложил Олег Михайлович.

Поклонники тоже не пытались скрыть своего восторга. Как сообщает "Пятый канал", они оставляли искренние комплименты музыканту и его фигуре. "Красивый и талантливый!", "Классный, спортивный, загорелый! Так держать!", – высказывались воодушевленные подписчики.

Многие высказывали исполнителю свое уважение."У меня к таким людям только огромное восхищение! Настоящий пример", "Не пил, не курил, всю жизнь занимался спортом, не был замечен ни в каких скандалах, отличный семьянин – вот результат!",