Иосиф Пригожин возбудился от подтянутого тела Олега Газманова
Продюсер выложил фото, взятое со страницы певца. На нем артист запечатлен на пляже в одних плавках. Судя по тому, что в руке у него весло от SUP-борда, исполнитель готовится к заплыву.
Супруг Валерии высказал свое восхищение. По его мнению, такие как Олег и Валерия стирают границы возраста и опровергают теорию раннего старения. "А ему скоро 70 и, выглядит он нереально. Поэтому для нас всех они должны являться примером для подражания и восхищения", – отмечает Пригожин.
Он считает, что единственный способ оставаться молодым и энергичным – это соблюдать питание и заниматься физкультурой. Иосиф Игоревич рекомендует начать со специально составленной его супругой системы питания и добавить спорта. "Всем удачи и здоровья!", – пожелал бизнесмен.
Газманову явно было крайне приятно прочитать о себе столько добрых слов. Он сразу, как увидел фото, поблагодарил Пригожина в комментариях под постом.
"Спасибо, Иосиф. Могу поделиться своим рационом питания с многолетним стажем!", – шутливо предложил Олег Михайлович.
Поклонники тоже не пытались скрыть своего восторга. Как сообщает "Пятый канал", они оставляли искренние комплименты музыканту и его фигуре. "Красивый и талантливый!", "Классный, спортивный, загорелый! Так держать!", – высказывались воодушевленные подписчики.
Многие высказывали исполнителю свое уважение."У меня к таким людям только огромное восхищение! Настоящий пример", "Не пил, не курил, всю жизнь занимался спортом, не был замечен ни в каких скандалах, отличный семьянин – вот результат!",
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