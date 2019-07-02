Известный тренер выболтала семейную тайну Кабаевой

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова стала гостьей Татьяны Устиновой в программе "Мой герой" на телеканале "ТВ Центр". Одной из ее прославленных воспитанниц стала Алина Кабаева, о семье которой та рассказала неожиданный секрет.

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