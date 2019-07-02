Известный тренер выболтала семейную тайну Кабаевой
Однажды, когда юная спортсменка собралась уезжать с тренировочной базы в Новогорске на своей машине, мать угнала у нее автомобиль. Как призналась Ирина Винер-Усманова, женщина дала слепок ключей знакомым, которые и украли авто. А Алина Кабаева в итоге уже не могла выехать из Новогорска.
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