Откровенное видео Алины Кабаевой взбудоражило россиян
Бурю эмоций вызвало откровенное интервью Алины Кабаевой, которое появилось в одном из ее фан-сообществ в Instagram. Молодая гимнастка рассказала журналисту о личном.
"Самое главное для меня в жизни, скорее всего, семья. Моя сила – в моих родителях и художественной гимнастике, которой я живу, которая обеспечила мне жизнь сейчас", – рассказала 20-летняя Кабаева. Спортсменка призналась: ей нравятся аплодисменты и любовь публики.
Чемпионка рассказала, что часто хотелось отказаться от любимого дела. "Вспоминаешь, что ты очень много работала, и бросить все это за один день просто невозможно", – заключила она.
Россиян по-настоящему взбудоражили откровенные заявления Кабаевой. "Интересно, что бы она сейчас сказала, спустя 20 лет... Как изменилось ее ценности в жизни?" – задался вопросом один из подписчиков. "А еще она в этом интервью сказала, что никогда не снимется для Playboy, и сдержала обещание", – вспомнил второй.
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