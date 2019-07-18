Выступление Анастасии Волочковой в Москве: "Дни.ру" раздают билеты

Премьера спектакля "Балерина в зазеркалье Цирка" – это добрая история о маленькой девочке, которая мечтала стать артисткой. Анастасия Волочкова будет не только танцевать, но и бесстрашно парить в облаках без страховки.
Гости смогут увидеть потрясающие декорации и знаменитых артистов. Трогательный сюжет спектакля никого не оставит равнодушным.
"Я верю, что этот спектакль будет жить. Он необходим сегодняшнему зрителю, потому как состоит из позитива, радости и тех добрых чувств, которых нам всем так не хватает в нынешнее время", – прокомментировала свое участие балерина.
Попасть на выступление Анастасии Волочковой 21 июля очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:
- подпишитесь на наш аккаунт в Instagram;
- поставьте лайк под последними тремя постами;
- отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти (учитывается лишь один комментарий от каждого пользователя).
Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел. Счастливчикам оперативно отправим билеты на почту.
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ВНИМАНИЕ ❗️РАЗДАЁМ БИЛЕТЫ❗️ ⠀ Дни.ру раздают билеты (одно пригласительное на 2 персоны) на выступление Анастасии Волочковой ��Участвуй! ⠀ Условия просты: ⠀ 1. Подпишитесь на наш аккаунт в Instagram 2. Поставьте лайк под последними тремя постами 3. Отметьте в комментариях того, с кем хотите пойти (учитывается только один комментарий от каждого пользователя) ⠀ Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел! Билеты пришлём победителю на почту������ #москва #волочкова #анастастяволочкова #балет #дниру #билеты
Напоминаем, что ранее были разыграны билеты на концерт группы Whitesnake.
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