Гузеева высказалась о сенсационном появлении Шейк в шоу "Давай поженимся"

Телеведущая скептически отнеслась к идее сделать Ирину Шейк счастливой посредством шоу "Давай поженимся". "Извините, сколько вам лет? Вы понимаете, что вы глупостями сейчас занимаетесь и мне задаете глупый вопрос? Если люди не хотят быть вместе, хоть миллион человек будут держать их за руки – родственники, родители, дети... Ну это же смешно", – высказалась Лариса Гузеева.
Она убеждена: увидеть Шейк в кресле невесты в передаче "Давай поженимся", решительно невозможно, хотя это была бы сенсация. "Миллиарды людей сходятся, расходятся, никто не идет к нам с этим вопросом, поэтому что тут комментировать... Извините, я варенье делаю!" – цитирует популярную ведущую сайт "Комсомольская правда".
Вот уже несколько дней россияне бурно обсуждают расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера. Разлучницей оказалась эпатажная певица и актриса Леди Гага. С эффектной блондинкой (говорят, на самом деле она брюнетка, но постоянно носит парики) голливудский красавчик снялся в фильме "Звезда родилась".
У Ирины и Брэдли есть маленькая дочь Лея. Пара ни разу не давала интервью о своих отношениях. Информацию репортеры черпали из фотографий папарацци, которые снимали звезд на прогулке с ребенком. Ходят слухи, что любовь модели и актера регулировалась контрактом. Якобы Ирина Шейк была "бородой" артиста – прикрывала его нетрадиционную сексуальную ориентацию.
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